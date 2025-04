Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 51,80 EUR.

Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 15:59 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 51,80 EUR abwärts. Die Tencent-Aktie sank bis auf 51,59 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,72 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 1.939 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,25 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,51 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 4,50 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 19.03.2025 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 6,05 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 3,11 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 186,49 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167,77 Mrd. HKD umgesetzt.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 26,13 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Neuer Hoffnungsträger für Apple-Aktie: Wie Alibaba bei der China-Wende helfen soll

Mag 7 mit NVIDIA und Tesla vs. Terrific 10 um Alibaba, Xiaomi, BYD & Co: Das sind die Top-Tech-Aktien aus China

Chip-Knappheit bei NVIDIA? H3C warnt wohl vor Unsicherheiten bei H20-Lieferungen