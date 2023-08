Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tencent-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 38,30 EUR ab.

Die Tencent-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:03 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 38,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 38,30 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 38,93 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.887 Tencent-Aktien.

Am 27.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,65 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,02 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 23,87 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tencent veröffentlichte am 18.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,35 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 2,40 CNY je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 149.986,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 135.471,00 CNY umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.08.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 15,12 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

