Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie musste zuletzt im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 42,16 USD.

Die Tencent-Aktie wies um 23:20 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 42,16 USD abwärts. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,95 USD ab. Bei 42,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.243 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 53,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 44,46 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tencent ließ sich am 18.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,35 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 149.986,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 135.471,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 16.08.2023 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2023 15,18 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

