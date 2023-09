Tencent Aktie News: Tencent am Freitagmittag tiefer

Blick auf Tencent-Kurs

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 38,01 EUR ab.

Das Papier von Tencent gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 11:37 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 38,01 EUR abwärts. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 38,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,01 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 8.255 Stück.

Am 27.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 48,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 27,99 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2022 (23,87 EUR). Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 59,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Tencent gewährte am 16.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,88 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 2,75 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149.208,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134.034,00 CNY in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Tencent am 15.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,44 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

