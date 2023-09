Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag höher

Blick auf Tencent-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tencent. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die Tencent-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Tencent-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 40,92 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 41,08 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,08 USD. Bisher wurden heute 7.243 Tencent-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2023 auf bis zu 53,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,17 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,42 USD. Dieser Wert wurde am 29.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tencent veröffentlichte am 16.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,88 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 2,75 CNY je Aktie in den Büchern standen. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 149.208,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 134.034,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 15,44 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NYSE-Wert Alibaba-Aktie leichter: China gibt Alibabas KI-Modell für die Öffentlichkeit frei

Auf diese chinesischen Aktien sollten Anleger am US-Markt achten

NYSE-Wert NIO-Aktie: Diese Großinvestoren halten die größten Anteile an NIO