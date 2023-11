Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochnachmittag mit sattem Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von Tencent zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 6,1 Prozent auf 39,57 EUR zu.

Die Tencent-Aktie konnte um 16:06 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,1 Prozent auf 39,57 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 39,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 42.937 Stück.

Am 27.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,95 Prozent. Am 28.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 31,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tencent ließ sich am 16.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,88 CNY gegenüber 2,75 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 149.208,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134.034,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 11,32 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Tencent am 20.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 15,43 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Ausblick: Tencent mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fondsmanager Peter E. Huber: So können Anleger von einer Rezession profitieren - China-Aktien im Blick

KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt