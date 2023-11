Tencent Aktie News: Tencent reagiert am Mittwochvormittag positiv

Kurs der Tencent

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Tencent konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 2,7 Prozent auf 40,69 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie um 23:20 Uhr 2,7 Prozent auf 40,69 USD. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,80 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 40,25 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 13.960 Tencent-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2023 auf bis zu 53,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 30,91 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,76 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 16.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,88 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,75 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149.208,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134.034,00 CNY in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 15,43 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

