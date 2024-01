Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tencent zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Tencent-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 37,80 USD zu.

Das Papier von Tencent konnte um 23:20 Uhr klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 2,9 Prozent auf 37,80 USD. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,00 USD zu. Bei 37,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.095 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2023 auf bis zu 53,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2024 (35,23 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,80 Prozent.

Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,66 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,14 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 154.625,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 140.093,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 19.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 16,23 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

