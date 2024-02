Tencent Aktie News: Tencent am Freitagmittag in Grün

Tencent im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 34,72 EUR zu.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 34,72 EUR. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,79 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,71 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.133 Tencent-Aktien.

Am 31.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 46,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 33,05 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,52 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 13,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,40 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,67 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 16.11.2023. Das EPS wurde auf 4,66 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,14 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 154.625,00 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 140.093,00 CNY umgesetzt.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 19.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,22 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

