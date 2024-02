Tencent Aktie News: Tencent am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Tencent im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 36,70 USD.

Die Tencent-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 36,70 USD. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 36,58 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 36,75 USD. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 9.737 Aktien.

Am 06.04.2023 markierte das Papier bei 50,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 27,52 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 32,45 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Nach 2,40 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,67 CNY je Tencent-Aktie.

Am 15.11.2023 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,66 CNY gegenüber 3,14 CNY im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 154.625,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 140.093,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Tencent-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.03.2024 erwartet. Am 19.03.2025 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,22 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Tech-Werte im Blick: Diese Aktien befinden sich auf der "High-Conviction"-Liste der Citigroup

Nach großem Rebranding - Was wurde aus dem Krypto-Metaverse-Projekt MultiversX?

PUMA-Aktie im Plus: PUMA kooperiert für E-Commerce-Geschäft mit Tencent