Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Vormittag ins Minus

Um 22:20 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 4,7 Prozent auf 42,71 USD ab. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,95 USD nach. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,69 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.750 Tencent-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2023 auf bis zu 53,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 19,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 82,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 16.11.2022 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS belief sich auf 3,14 CNY gegenüber 3,76 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 140.093,00 CNY – eine Minderung von 1,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 142.368,00 CNY eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Tencent am 22.03.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 20.03.2024.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2022 auf 11,74 CNY je Aktie.

