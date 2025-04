Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 50,74 EUR.

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16:00 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 50,74 EUR. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 50,49 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,49 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 2.647 Tencent-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,25 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 30,57 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 35,81 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,42 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,50 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,51 CNY.

Tencent ließ sich am 19.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,05 HKD, nach 3,11 HKD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 186,49 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167,77 Mrd. HKD umgesetzt.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,13 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

