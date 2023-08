Tencent Aktie News: Tencent verbilligt sich am Mittwochvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tencent befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 0,9 Prozent auf 41,79 USD ab.

Die Aktie notierte um 23:20 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 41,79 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 41,71 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,94 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 5.288 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2023 markierte das Papier bei 53,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 27,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 18.05.2023. Es stand ein EPS von 3,35 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 2,40 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 149.986,00 CNY – ein Plus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 135.471,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Tencent am 15.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 15,12 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Ausblick: Tencent stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Tencent stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vor Microsoft-Merger: Berkshire Hathaway trennt sich von erheblichem Activision-Anteil