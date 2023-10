Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag leichter

Kurs der Tencent

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 38,53 USD.

Die Tencent-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 38,53 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 38,53 USD. Bei 39,79 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 3.405 Tencent-Aktien den Besitzer.

Bei 53,27 USD markierte der Titel am 28.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,25 Prozent hinzugewinnen. Am 29.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 39,23 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 16.08.2023 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,88 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,75 CNY je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 134.034,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 149.208,00 CNY ausgewiesen.

Am 15.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 15,44 CNY je Aktie aus.

