Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,8 Prozent auf 43,67 EUR. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,05 EUR an. Bei 43,28 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.508 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,91 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,47 Prozent. Am 24.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 83,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 16.11.2022. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,14 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,76 CNY je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 140.093,00 CNY in den Büchern – ein Minus von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 142.368,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 20.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 11,64 CNY im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Fondsmanager Peter E. Huber: Diese Krisen in 2022 hat der Marktkenner kommen sehen

Tencent-Aktie: Tencent leidet unter Tech-Regulierung - Verkauf der Meituan-Beteiligung geplant

Ausblick: Tencent stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent Holdings Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd

Bildquellen: Tencent