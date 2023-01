Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagvormittag gefragt

Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 43,80 EUR. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,80 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,28 EUR. Bisher wurden heute 810 Tencent-Aktien gehandelt.

Bei 52,91 EUR markierte der Titel am 01.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,22 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2022 bei 23,78 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 84,22 Prozent sinken.

Am 16.11.2022 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,76 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 140.093,00 CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 142.368,00 CNY umgesetzt worden waren.

Am 09.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 20.03.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 11,64 CNY fest.

