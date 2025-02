Tencent Aktie News: Tencent reagiert am Vormittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 60,82 EUR.

Die Tencent-Aktie konnte um 09:19 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 60,82 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 60,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 60,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 1.334 Tencent-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2025 bei 60,82 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 0,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,17 EUR. Dieser Wert wurde am 05.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 48,75 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,40 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,12 CNY je Tencent-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 13.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,27 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,13 HKD je Aktie in den Büchern standen. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 181,93 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 166,94 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 19.03.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 22,81 CNY im Jahr 2024 aus.

