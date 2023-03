Tencent Aktie News: Tencent am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Das Papier von Tencent befand sich um 15:58 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,9 Prozent auf 40,15 EUR ab. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 39,93 EUR ein. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 40,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.519 Tencent-Aktien.

Am 27.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2022 (23,87 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,23 Prozent.

Tencent ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,76 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 140.093,00 CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 142.368,00 CNY in den Büchern gestanden.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 20.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,74 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

