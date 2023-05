Tencent Aktie News: Tencent verliert am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Tencent 40,04 EUR

-1,14% Charts

News

Analysen

Der Tencent-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Um 23:20 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 43,62 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 42,03 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 42,03 USD. Zuletzt wechselten 54.400 Tencent-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 53,27 USD erreichte der Titel am 28.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 22,10 Prozent Luft nach oben. Am 29.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,42 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 46,32 Prozent wieder erreichen.

Am 22.03.2023 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,30 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 144.954,00 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 144.188,00 CNY erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Tencent am 16.08.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,81 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Ausblick: Tencent stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alibaba-Aktie, Baidu.com-Aktie & Co.: Diese chinesischen Unternehmen arbeiten an einer Alternative zu ChatGPT - US-Regierung prüft Regulierung

Ausblick: Tencent verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent Holdings Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd

Bildquellen: Tencent