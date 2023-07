Tencent Aktie News: Tencent am Mittag nahe Nulllinie

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Tencent. Mit einem Kurs von 39,80 EUR zeigte sich die Tencent-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:50 Uhr bei der Tencent-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 39,80 EUR. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,99 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 39,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,40 EUR. Zuletzt wechselten 5.859 Tencent-Aktien den Besitzer.

Bei 48,65 EUR erreichte der Titel am 27.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 22,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2022 bei 23,87 EUR. Abschläge von 40,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tencent veröffentlichte am 17.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,35 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 2,40 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149.986,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135.471,00 CNY in den Büchern standen.

Am 16.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2023 15,12 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

