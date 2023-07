Tencent Aktie News: Tencent fällt am Vormittag

So entwickelt sich Tencent

Die Aktie von Tencent gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie musste zuletzt im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 44,75 USD.

Die Aktie verlor um 23:20 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 1,2 Prozent auf 44,75 USD. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 44,21 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 44,21 USD. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.229 Stück gehandelt.

Am 28.01.2023 markierte das Papier bei 53,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 15,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,42 USD. Dieser Wert wurde am 29.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 47,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tencent veröffentlichte am 17.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,35 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,40 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149.986,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135.471,00 CNY in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 16.08.2023 erwartet. Am 14.08.2024 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,12 CNY je Aktie.

