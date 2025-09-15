Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 71,96 EUR zu.

Um 15:56 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 71,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 71,98 EUR. Bei 71,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.526 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,98 EUR erreichte der Titel am 17.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,03 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,44 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 39,64 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,50 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,59 CNY aus.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,52 HKD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent auf 199,09 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173,92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2025 26,94 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

