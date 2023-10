Tencent Aktie News: Tencent verbilligt sich am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Der Tencent-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 36,35 EUR.

Das Papier von Tencent befand sich um 15:55 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,0 Prozent auf 36,35 EUR ab. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 36,35 EUR. Bei 36,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 6.668 Tencent-Aktien gehandelt.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 48,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2022 Kursverluste bis auf 23,87 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 34,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 16.08.2023 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,88 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,75 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 149.208,00 CNY gegenüber 134.034,00 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 15,41 CNY fest.

