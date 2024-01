Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagvormittag in Rot

Tencent im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 35,27 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie um 23:20 Uhr 1,2 Prozent auf 35,27 USD. Bei 33,62 USD markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,62 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 5.127 Tencent-Aktien.

Am 28.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 33,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,62 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 4,68 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tencent ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,66 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,14 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 154.625,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140.093,00 CNY in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2023 16,23 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

