Tencent Aktie News: Tencent am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 37,91 EUR.

Die Tencent-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:01 Uhr um 2,0 Prozent auf 37,91 EUR ab. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 37,77 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,59 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.696 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 48,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,33 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2022 bei 23,87 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 37,05 Prozent sinken.

Tencent gewährte am 16.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,88 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,40 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 149.208,00 CNY, während im Vorjahreszeitraum 135.471,00 CNY ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Tencent wird am 15.11.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 15,32 CNY je Tencent-Aktie.

