Tencent Aktie News: Tencent am Montagnachmittag gesucht

Die Aktie von Tencent zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 37,07 USD.

Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die Tencent-Papiere um 23:20 Uhr 1,0 Prozent. Die Tencent-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,20 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 10.395 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.04.2023 markierte das Papier bei 50,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 36,59 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 32,45 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,67 CNY, nach 2,40 HKD im Jahr 2022.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 16.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,66 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 3,14 CNY je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 154.625,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 140.093,00 CNY eingefahren.

Die Tencent-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,22 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

