Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von Tencent gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 1,0 Prozent auf 37,07 USD zu.

Das Papier von Tencent konnte um 23:20 Uhr klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,0 Prozent auf 37,07 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 37,20 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 36,75 USD. Bisher wurden heute 10.395 Tencent-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.04.2023 bei 50,64 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 36,59 Prozent Luft nach oben. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,45 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 12,47 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,67 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 2,40 HKD je Wertpapier.

Tencent ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,66 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 3,14 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 154.625,00 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 10,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 140.093,00 CNY erwirtschaftet worden.

Die Tencent-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,22 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

