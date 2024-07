Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Mittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 42,63 EUR.

Um 11:39 Uhr ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 42,63 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 42,21 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,80 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1.121 Tencent-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 48,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 30,51 EUR. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 39,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,09 CNY an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,46 CNY.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,50 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 2,73 CNY je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent auf 160,30 Mrd. CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 150,48 Mrd. CNY in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Tencent wird am 14.08.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 13.08.2025 dürfte Tencent die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 20,59 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

