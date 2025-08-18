Tencent Aktie News: Tencent reagiert am Dienstagmittag positiv

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 65,30 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 11:53 Uhr 1,6 Prozent auf 65,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tencent-Aktie bei 65,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,99 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 5.084 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,33 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,57 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,60 HKD, nach 5,52 HKD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 199,09 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 173,92 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 26,62 CNY je Aktie belaufen.

