Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Dienstagvormittag ins Minus

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 40,00 USD abwärts.

Die Tencent-Aktie musste um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 40,00 USD. Bei 39,40 USD markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.792 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei 53,27 USD erreichte der Titel am 28.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 33,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,42 USD. Dieser Wert wurde am 29.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 16.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,88 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,75 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 149.208,00 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 134.034,00 CNY umsetzen können.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 15,43 CNY fest.

