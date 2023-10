Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Tencent

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tencent befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,5 Prozent auf 35,20 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 15:48 Uhr 2,5 Prozent auf 35,20 EUR. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 34,72 EUR ein. Bei 35,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 19.246 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 48,65 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,21 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,87 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 32,20 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tencent ließ sich am 16.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,88 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,75 CNY je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 149.208,00 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 134.034,00 CNY umsetzen können.

Am 15.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 13.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2023 15,41 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NYSE-Titel NIO-Aktie im Plus: NIO lotete offenbar Partnerschaft mit Mercedes-Benz aus

Beijing Fourth Paradigm-Aktie vor Börsendebüt: Chinesisches KI-Startup Beijing Fourth Paradigm will von Börsenhype profitieren

NYSE-Wert Alibaba-Aktie leichter: China gibt Alibabas KI-Modell für die Öffentlichkeit frei