Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:18 Uhr 2,2 Prozent auf 44,91 EUR. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,30 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 818 Stück.

Bei 50,68 EUR erreichte der Titel am 18.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 11,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,78 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 88,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tencent veröffentlichte am 16.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,14 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 3,76 CNY je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,60 Prozent auf 140.093,00 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 142.368,00 CNY umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 22.03.2023 terminiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 20.03.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,77 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

