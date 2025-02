Tencent Aktie News: Tencent am Mittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 60,03 EUR.

Die Tencent-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 60,03 EUR abwärts. Bei 59,31 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 60,06 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 3.977 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei 62,51 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,13 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,17 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,12 CNY aus.

Am 13.11.2024 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 6,27 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,13 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 181,93 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 166,94 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Tencent am 19.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 22,70 CNY je Tencent-Aktie.

