Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Tencent

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Plus bei 63,22 EUR.

Um 16:06 Uhr wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 63,22 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 63,22 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 60,06 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 11.030 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 31,17 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,40 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,12 CNY.

Tencent gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,27 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,13 HKD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 166,94 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 181,93 Mrd. HKD ausgewiesen.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 19.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 22,70 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Xiaomi-, Alibaba- und Tencent-Aktien profitieren von Treffen mit Xi Jinping

Tencent-Aktie mit Mehrjahreshoch: Tencent testet DeepSeek-KI in Weixin-App

Alibaba-Aktie, Baidu-Aktie und Co. im Aufwind: DeepSeek-Phantasie schiebt weiter an