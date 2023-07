Tencent Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Tencent

Tencent im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 37,73 EUR.

Die Tencent-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:46 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 37,73 EUR. Das Tagestief markierte die Tencent-Aktie bei 37,51 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,13 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 3.420 Aktien.

Bei 48,65 EUR markierte der Titel am 27.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,94 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2022 bei 23,87 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 58,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 17.05.2023 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,35 CNY gegenüber 2,40 CNY im Vorjahresquartal. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 149.986,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 135.471,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Tencent-Bilanz für Q2 2023 wird am 16.08.2023 erwartet. Am 14.08.2024 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 15,16 CNY im Jahr 2023 aus.

