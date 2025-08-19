Tencent Aktie News: Tencent verteidigt Stellung am Nachmittag
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tencent. Kaum Ausschläge verzeichnete die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte zuletzt bei 64,42 EUR.
Die Tencent-Aktie bewegte sich um 16:04 Uhr kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 64,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 64,87 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 64,42 EUR. Bei 64,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 1.542 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,25 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Gewinne von 2,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 34,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,59 CNY.
Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 HKD gegenüber 5,52 HKD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 199,09 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 173,92 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 26,65 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
