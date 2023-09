Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,8 Prozent auf 39,67 USD.

Die Aktie verlor um 23:20 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,8 Prozent auf 39,67 USD. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,41 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,63 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.775 Tencent-Aktien.

Bei 53,27 USD markierte der Titel am 28.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 34,29 Prozent zulegen. Am 29.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,42 USD ab. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 40,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 16.08.2023. Es stand ein EPS von 3,88 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 2,75 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 149.208,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 134.034,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 15,43 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

