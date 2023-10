Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 34,94 EUR.

Die Tencent-Aktie gab im Tradegate-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 34,94 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 34,51 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,89 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 11.146 Tencent-Aktien.

Bei 48,65 EUR erreichte der Titel am 27.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,24 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,87 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,69 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tencent ließ sich am 16.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,88 CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,75 CNY je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,32 Prozent auf 149.208,00 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 134.034,00 CNY erwirtschaftet worden.

Am 15.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2023 15,41 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

