Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 38,69 EUR.

Um 16:05 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 38,69 EUR. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 38,69 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 38,29 EUR. Bisher wurden via Tradegate 20.886 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 48,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 20,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,02 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 15.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,66 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,14 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 140.093,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 154.625,00 CNY ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Tencent am 20.03.2024 präsentieren.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 15,89 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

