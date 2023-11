Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Vormittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Tencent gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 2,0 Prozent auf 40,36 USD ab.

Die Tencent-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 40,36 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 40,36 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,85 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 12.420 Tencent-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,27 USD. Dieser Kurs wurde am 28.01.2023 erreicht. 31,98 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2022 bei 31,85 USD. Abschläge von 21,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tencent ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,66 CNY gegenüber 3,14 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 140.093,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 154.625,00 CNY ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 20.03.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2023 15,88 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

