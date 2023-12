Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Vormittag nordwärts

So entwickelt sich Tencent

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tencent. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die Tencent-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Um 23:20 Uhr stieg die Tencent-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 40,46 USD. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 40,46 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,83 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 10.018 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2023 bei 53,27 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,65 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,57 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 13,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 15.11.2023 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,66 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,14 CNY je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 140.093,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 154.625,00 CNY ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Tencent am 20.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,25 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

