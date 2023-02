Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Tencent-Aktie wies um 03:47 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 43,28 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 43,00 EUR. Bei 43,81 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 7.361 Tencent-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.01.2023 auf bis zu 48,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,03 Prozent. Bei 23,78 EUR fiel das Papier am 24.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 82,01 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 16.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,14 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,76 CNY je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 140.093,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren 142.368,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Tencent am 22.03.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 20.03.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2022 11,78 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Tencent-Aktie: Tencent streicht Entwicklung eines eigenen Metaverse zusammen

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie vor dem Wiederaufschwung? Großaktionär Tencent bleibt optimistisch: "Tesla wird uns umhauen"

Microsoft will AI-Chatbot von OpenAI für Cloud-Nutzer verfügbar machen - EU mit Bedenken zu Activision

