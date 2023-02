Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag billiger

Um 08:20 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 3,4 Prozent auf 43,45 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 43,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,81 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.200 Tencent-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.01.2023 auf bis zu 48,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,68 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2022 bei 23,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 82,73 Prozent wieder erreichen.

Tencent gewährte am 16.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,14 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 3,76 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 140.093,00 CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 142.368,00 CNY umsetzen können.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 vorlegen. Am 20.03.2024 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 11,77 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Tencent-Aktie: Tencent streicht Entwicklung eines eigenen Metaverse zusammen

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie vor dem Wiederaufschwung? Großaktionär Tencent bleibt optimistisch: "Tesla wird uns umhauen"

Microsoft will AI-Chatbot von OpenAI für Cloud-Nutzer verfügbar machen - EU mit Bedenken zu Activision

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent Holdings Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd

Bildquellen: Tencent