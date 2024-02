Tencent Aktie News: Tencent wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tencent-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 36,22 USD ab.

Der Tencent-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Um 23:20 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 36,22 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 35,20 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 36,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 11.282 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 39,81 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,45 USD. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 10,41 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 2,40 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,67 CNY belaufen.

Tencent ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,66 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 3,14 CNY je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 154.625,00 CNY gegenüber 140.093,00 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Tencent am 20.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,22 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

