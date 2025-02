Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Vormittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tencent zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 63,50 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:13 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 63,50 EUR. In der Spitze gewann die Tencent-Aktie bis auf 63,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,49 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 3.141 Tencent-Aktien den Besitzer.

Bei 63,50 EUR markierte der Titel am 21.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 0,00 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,17 EUR. Dieser Wert wurde am 05.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,12 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 3,40 HKD je Wertpapier.

Tencent veröffentlichte am 13.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,27 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,13 HKD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 181,93 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 166,94 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 19.03.2025 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 22,70 CNY je Tencent-Aktie.

