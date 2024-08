Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 42,57 EUR zu.

Die Tencent-Aktie konnte um 11:34 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 42,57 EUR. Die Tencent-Aktie legte bis auf 42,81 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 5.170 Tencent-Aktien.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,77 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 30,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 28,32 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,66 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 3,40 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Tencent ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,52 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,08 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173,92 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 166,61 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Tencent am 13.11.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,50 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.net

