Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,6 Prozent auf 38,07 EUR ab.

Um 15:39 Uhr ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 38,07 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 37,91 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 38,06 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 5.380 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 27,79 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,02 EUR. Dieser Wert wurde am 28.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 15.11.2023 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,66 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 3,14 CNY je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 154.625,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 140.093,00 CNY umgesetzt.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 16,04 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

