Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Mittag auf rotes Terrain

Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 12:21 Uhr um 0,5 Prozent auf 42,59 EUR nach. Die Tencent-Aktie sank bis auf 42,21 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,37 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 965 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 48,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 12,44 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 23,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2022). Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 79,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Tencent ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,76 CNY je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,60 Prozent auf 140.093,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 142.368,00 CNY in den Büchern gestanden.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 20.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,73 CNY je Aktie belaufen.

Tencent-Aktie: Tencent streicht Entwicklung eines eigenen Metaverse zusammen

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie vor dem Wiederaufschwung? Großaktionär Tencent bleibt optimistisch: "Tesla wird uns umhauen"

Microsoft will AI-Chatbot von OpenAI für Cloud-Nutzer verfügbar machen - EU mit Bedenken zu Activision

