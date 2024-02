Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Tencent. Zuletzt sprang die Tencent-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 36,58 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie um 23:20 Uhr 1,0 Prozent auf 36,58 USD. Die Tencent-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,16 USD. Bei 35,97 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.999 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei 50,64 USD markierte der Titel am 06.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 38,42 Prozent wieder erreichen. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,45 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,40 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,67 CNY belaufen.

Tencent ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,66 CNY, nach 3,14 CNY im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 154.625,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 140.093,00 CNY umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 19.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 16,22 CNY im Jahr 2023 aus.

