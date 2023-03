Tencent Aktie News: Tencent gibt am Mittwochmittag nach

Die Tencent-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 40,61 EUR. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,61 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,01 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 9.051 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,65 EUR. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 16,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,87 EUR am 25.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 70,16 Prozent wieder erreichen.

Am 16.11.2022 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,14 CNY. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 3,76 CNY je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 140.093,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142.368,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,60 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 17.05.2023 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2022 11,74 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

